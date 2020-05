5 conseils pour avoir une offre de crédit moins cher

Le crédit à la consommation est une clef efficace et souple pour financer plusieurs types de projets : achat d’un nouveau véhicule, réalisation des travaux dans la maison, voyage, achat des biens mobiliers, etc. D’ailleurs, le prêt à la consommation permet également de faire face à une urgence : problème de santé, facture, souci de trésorerie, etc. Mais, comment trouver une offre de crédit moins cher ? Voici cinq conseils pour permettre aux demandeurs de trouver un prêt moins cher.

1. Bien choisir le type de crédit à la consommation

Pour trouver un crédit moins cher, il faut étudier attentivement le type de crédit à la consommation octroyé. En effet, plusieurs types de crédit à la consommation existent. Mais il est vivement conseillé de tourner vers un prêt conso aux échéances de paiement fixes et à taux fixe, au lieu d’un crédit renouvelable. D’ailleurs, c’est la modalité sine qua non pour avoir un crédit moins cher. Seul un prêt à taux fixe permettra aux demandeurs de rembourser tranquillement sa nouvelle auto, ses biens et ses travaux.

2. Ne faire confiance qu’au TAEG

Le deuxième facteur à prendre en considération pour avoir un crédit moins concerne le taux annuel effectif global, communément connu sous l’appellation TAEG. Le TAEG est un excellent indicateur pour le bénéficiaire, car cet indicateur se calcule sur la base d’une seule formule qu’importe l’établissement financier. Ce taux permet également à l’emprunteur de comparer une offre de prêt avec d’autres offres de crédits. Il est important de souligner que le TAEG concerne autant bien les crédits immobiliers que les crédits à la consommation.

3. Privilégier le prêt affecté

Il est important de rappeler que le crédit renouvelable est un crédit risqué et coûteux. Mais, hormis le crédit renouvelable, l’emprunteur peut également opter pour un prêt personnel ou un prêt affecté, mais le meilleur choix est bien évidemment le prêt affecté. Comme son nom le mentionne, le prêt affecté est un prêt destiné pour financer un projet précis : voiture, moto, travaux, voyage, etc. Comme le prêt affecté exige des pièces justificatives, c’est le crédit moins cher, parce que l’établissement de crédit connaît les projets qu’il va financer.

4. Comparer les offres de plusieurs établissements de crédit

Avoir une offre de crédit moins cher exige une étude de marché. Ainsi, pour trouver le crédit le moins cher, le demandeur doit impérativement comparer les offres de plusieurs établissements. À cet effet, il peut réaliser lui-même les comparaisons, ou recourir au service d’un courtier. Mais, avec l’essor de la technologie, le demandeur a la possibilité de faire appel aux outils de simulation, afin d’avoir le meilleur taux.

5. Se tourner vers un crédit à la consommation à court terme

Nul n’est sans savoir que plus la somme empruntée par le demandeur est basse, plus la durée de remboursement du crédit est courte. D’ailleurs, dans le cas d’un crédit à la consommation à court terme, l’établissement de crédit juge que le risque est faible, voire même nul. C’est pour cette raison qu’il offre des crédits moins chers.