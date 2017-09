6 Möglichkeiten, eine Cougar Frau zu sehen

Veröffentlicht am

Es gibt zwei Optionen Puma Frauen zu treffen, können Sie entweder eine Online-Dating-Website beitreten Menschen in Ihrer Umgebung gerecht zu werden kostenlos oder wenn Sie eher ein Partytier, vielleicht möchten Sie aus den Bars und Clubs dort erhalten und bekommen einige Telefonnummern auf diese Weise. Sie müssen erkennen, wenn Sie jedoch für diesen Weg zu gehen, dass ein Puma Frau ist nicht nur eine ältere Frau. Ein Puma ist eine Dame aus auf der Suche nach einem jungen Jungen. Hier sind ein paar einfachen Möglichkeiten, wie Sie einen Puma beschmutzen, wenn Sie in der Stadt sind.

1. Ein Puma Frau hat oft eine zuversichtlich Persönlichkeit, so dass Sie wahrscheinlich sie sofort bemerken. Sie wird oft die mit ihren Freunden zu lachen und kann wie das Leben und die Seele der Partei zu sein scheint.

2. Cougar Frauen mögen körperlich von sich selbst kümmern, also nicht überrascht sein, wenn die Dame in den vierziger Jahren an der Bar, eine bessere Figur als ihre 20 Jahre alte Freunde.

3. Cougar Frauen werden manchmal provozierend kleiden sie heraus auf der Pirsch zu zeigen. Ihr Stil kann Low-Cut-Tops und kurze Röcke. Doch ein sexyer Puma Kleid nicht wie eine Prostituierte und viele Frauen bevorzugen mehr sittsam, um zu kleiden eine bessere Klasse der Cub zu gewinnen. Was auch immer sie trägt wird man ihre innere Glanz erstrahlt finden.

4. Arten Make-up kann von Puma zu Puma variieren, aber oft werden sie sexy Bereiche ihres Gesichts hervorzuheben, wie fett rosa oder roten Lippen oder dunklen Eyeliner oder Mascara zu lange, schwarze Wimpern zu machen. Cougars haben in der Regel die Erfahrung zu wissen, was sie tun sollten, um sich gut aussehen, und sie werden oft jüngere Mädchen in diesem Bereich den Schatten stellen.

5. Wie wenn Sie irgendeine andere Frau sind Check-out, um zu sehen, ob sie neben ihren kleinen Finger einen Ring an ihrer linken Hand am Finger hat. Dies kann ein Ehering sein. Verheiratete Frauen manchmal noch mit einem jüngeren Mann für eine Angelegenheit aussehen, aber sie werden oft ihren Ehering ausziehen, um deutlich zu machen, sie auf der Pirsch sind. Andere Ringe und Schmuck sind in Ordnung.

6. Cougar Frauen sind sehr bewusst ihre Körper und gerne mit einem attraktiven Gesicht und Gestalt ihre scheidenden Persönlichkeiten passen. Daher haben einige Puma Frauen sehr glatte Flächen, wo sie botox gehabt haben, oder etwas vollere Lippen oder Brüste von der Operation zu helfen, eine jugendliche Figur beizubehalten.

Hoffentlich werden diese Tipps werden Ihnen helfen, eine Puma Frau beim nächsten Mal sind Sie heraus zu erkennen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass keine zwei Puma Frauen gleich sind und es lohnt sich ein Gespräch mit einem der älteren Frau auffällig auf Sie angezogen werden, so dass Sie für sich selbst beurteilen können, ob sie ein Puma ist. Ihre verführerischen Manierismen werden bald im Gespräch kommen. Achten Sie auf Anzeichen, wie sie mit dir spricht. Wenn sie das tut folgende sie interessieren:

1. Spiele mit ihren Haaren

2. ihre Brust Strokes oder spielt mit einer Halskette

3. Subtil ahmt Ihre Körpersprache

4. Lacht über deine Witze

macht 5. Augenkontakt