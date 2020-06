Crédit en 24h sans justificatif: est-ce possible?

Dans Produits financiers

Un prêt personnel est une dette non garantie qui peut être contractée pour des urgences ainsi que pour des raisons telles que les frais d’études, l’amélioration de l’habitat ou pour effectuer un achat important. Les prêts personnels ne sont pas garantis car aucune garantie n’est requise. Un crédit sans justificatif est généralement d’une courte durée d’un à cinq ans. Les options de remboursement sont flexibles et sont décidées par le prêteur en fonction des antécédents de crédit de l’emprunteur. Mais la plupart des consommateurs se posent la question : Crédit en 24h sans justificatif: est-ce possible?

Comment obtenir un prêt personnel sans documents ni preuve de revenu

Peu d’institutions financières envisagent d’accorder un prêt immobilier sans documents et sans preuve de revenu, uniquement en fonction de la personnalité et de la relation du client. Si vous avez une bonne relation avec la banque sur la base de vos paiements en temps opportun et des dossiers de crédit clairs, la banque peut vous proposer un prêt personnel sur la base des détails déjà disponibles avec la banque. Voici quelques-unes des choses que vous pouvez suivre pour bénéficier d’un prêt personnel sans documentation:

Établissez une bonne relation avec votre banque en lui restant fidèle pour tous les services financiers et non financiers. Cela aide à établir la confiance avec la banque qui décide ensuite de votre admissibilité au prêt ainsi que de votre capacité de remboursement. Si vous faites une demande de prêt personnel dans la même banque, où se trouve votre compte bancaire principal, il devient plus facile pour la banque de vous considérer admissible à un prêt personnel. La banque étant parfaitement au courant de toutes les transactions effectuées sur votre compte, elle les aide à évaluer votre solvabilité.

Payez toutes vos cotisations à temps avec la banque, si vous détenez une carte de crédit avec la banque. Si vous payez toutes vos factures de carte de crédit à temps, vous avez plus de chances de bénéficier d’un prêt personnel auprès de la banque.

Ne manquez aucun paiement associé à la banque où vous demandez un prêt personnel. Un paiement manqué est un signe d’incapacité à gérer les finances et, par conséquent, les banques et les prêteurs vous demanderaient de fournir une preuve de revenu solide.

Certaines banques vous permettent de contracter des prêts personnels allant jusqu’à 20 000 euros en l’espace de 48 heures, sans aucune documentation telle qu’une preuve de revenu et une preuve d’adresse, à condition que votre adresse de résidence et de bureau soit mise à jour dans le compte bancaire. Un crédit sans justificatif, est un rêve pour la plupart des emprunteurs. Avec tout ce qui se passe en ligne, de la demande à l’approbation, la documentation semble simplement prendre du temps, ce qui peut être évité dans certains cas exceptionnels.

Taux d’intérêt pour un crédit sans justificatif

Le taux d’intérêt pour un crédit sans justificatif varie d’une banque à l’autre. Et généralement, cela varie du simple au double selon votre profil et les politiques / régimes que vous choisissez. En effet, une personne doit remplir les critères d’éligibilité, avant de bénéficier du prêt personnel à ce taux d’intérêt. Si le profil du candidat convient à la banque et que le candidat entretient de bonnes relations, il peut même négocier un meilleur taux d’intérêt. De plus, selon le profil du candidat, différents prêteurs facturent le taux d’intérêt différent aux travailleurs indépendants. Ainsi, avant de bénéficier du prêt personnel, il est important de vérifier le taux d’intérêt auprès de la banque.