Le top 3 des meilleurs placements financiers en 2020

Posted in Produits financiers

Par peur de sauter le pas vers le monde de la bourse, on a tendance à orienter la donne vers l’épargne des comptes courants ou se contenter des livrets bancaires. En ce moment, il serait plus opportun et intelligent d’explorer d’autres horizons qui proposent une rentabilité garantie sans réellement mettre en danger votre réserve. Découvrez ici le top 3 des meilleurs placements financiers pour cette année.

Top 1 : Les produits structurés

Les produits structurés se présentent comme des véhicules de placement financier intégré dans votre compte titre ou dans un contrat d’assurance vie. Ils connaissent un franc succès grâce à la transparence qu’il propose. Plus explicitement, la gestion de l’investissement se fait avec simplicité et accessibilité. Ces critères sont tant recherchés par ceux qui débutent dans le monde du financement.

Ce site comparant les produits financiers vante les atouts des produits structurés, surtout en termes de rendement. Ce facteur s’expose dès la souscription, accompagné du délai déterminé préalablement. Le dispositif propose 4 éléments fondamentaux : la barrière de protection, le sous-jacent, le coupon et la durée.

Par ailleurs, cette pratique est plus utilisée par les professionnels de la finance puisqu’elle nécessite plusieurs connaissances assez techniques malgré la grande clarté des informations. Donc, avant de s’y aventurer, il faut analyser le document d’informations clés ou couramment appelé DICI. Votre conseiller doit s’assurer que l’ensemble des documents communiqués a été réellement compris par l’investisseur.

Top 2 : Le LMNP

Le LMNP est un dispositif réputé « anti-impôts ». C’est un extraordinaire outil de gain supplémentaire. Il cible idéalement ceux qui ont besoin d’optimiser leur épargne retraite. Le LMNP dispose de tous les atouts pour séduire les investisseurs, à savoir :

Un actif palpable et réel : l’immobilier ;

Une gestion mandatée par bail ;

Une productivité nette de prélèvement de l’ordre de 4 à 5 %

Des revenus exempts de taxe grâce à l’amortissement réputé différé

Le LMNP se décline sous 4 grandes familles de location meublée : le tourisme, l’affaire, l’étudiant et les retraités. Les deux derniers sont conseillés par les professionnels puisque ce sont des produits de placement paisible.

Top n° 3 : Les SCPI de rendement

Les SCPI de rendement se distinguent des autres dispositifs de par leur génération de revenus constants et sans pression ni problème de gestion. L’outil garde sa notoriété en France et en Europe, de plus, le secteur de l’immobilier tertiaire est en perpétuelle croissance. Plusieurs acteurs ont intégré le marché depuis quelque temps en s’appropriant des domaines très porteurs comme les entrepôts de stockage. La demande devient de plus en plus saturée surtout en périphérie des grandes agglomérations.

Les atouts des SCPI de rendement sont multiples, pour ne citer que les suivants : un actif palpable avec l’absence de contrainte au niveau de la gestion. La flexibilité est de rigueur par rapport à un bien immobilier direct. Le dispositif permet également l’investissement à crédit à partir de 50 000 euros. Les chefs de projets patrimoniaux vous coachent tout au long du processus d’achat au comptant ou à crédit. Activimmo et Cristal Rente détiennent la meilleure place recommandée par les professionnels.