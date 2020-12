Les critères de choix d’une banque et de ses services offerts

Posted in Banque

Le choix d’une banque se fait souvent à partir de quelques éléments de base. Si certains se focalisent essentiellement sur les tarifs et frais appliqués, d’autres tiennent surtout compte de la taille de son réseau. Pourtant, il est tout à fait possible de prendre comme référence les prestations, produits et services financiers qu’elle fournit à sa clientèle. Il faut par ailleurs savoir que toutes ne proposent pas les mêmes. Il y a en effet celle qui est plus compétitive offrant une formule complète. On distingue aussi celle qui va uniquement mettre à la disposition le strict nécessaire.

Les produits d’épargne et les crédits proposés

Les banques ont tendance à suggérer des livrets au moment de l’ouverture d’un compte courant chez elles. Ces contrats affichent des taux variables alors qu’on y retrouve généralement le livret A, celle du Développement durable ainsi que le plan et le Compte Épargne Logement. Elles mettent également à la disposition de la clientèle l’assurance-vie dont la rentabilité est plus intéressante. Une comparaison est utile, les offres actuelles étant particulièrement évolutives. Pour cela, n’hésitez pas à voir ce site !

Concernant les prêts, il y a le crédit à la consommation que tous les établissements financiers ne proposent évidemment pas. Aussi, il se pourrait qu’il soit contracté sous différentes formes en fonction des banques et des besoins de la clientèle. Bien entendu, c’est également le cas des détenteurs de projets immobiliers qui doivent bien choisir l’enseigne où ils vont réaliser un emprunt. Autrement, ceux recherchant une meilleure rentabilité ou préférant boursicoter peuvent particulièrement se tourner vers les placements en Bourse.

Les services de gestion et les moyens de paiement

Lorsqu’on choisit pour la première fois sa banque, on a tendance à imaginer que les types de paiements sont tous les mêmes. Pourtant, il y aura celle qui proposera des cartes haut de gamme et celle qui ne fournira qu’un sésame classique. Dans tous les cas, on doit bien vérifier leur tarif. Derrière la gratuité, il y a souvent des conditions associées comme un versement initial obligatoire assez coûteux, un nombre de retraits par mois limités et des situations de revenus minimums.

Il est aussi préférable de tenir compte de la qualité de ses services. C’est pourquoi on doit se focaliser essentiellement sur l’accueil de la clientèle qui englobe la disponibilité, la réactivité et la clarté des réponses s’ils ont des requêtes spécifiques à faire. À cet effet, on s’assurer à ce qu’elle présente tout un panel de contact : courrier, mail, chat en ligne, appel téléphonique, échange sur les réseaux sociaux… Pour savoir si la qualité du support est au rendez-vous, il suffit de consulter les avis laissés par les autres clients.

Le prix et la concurrence

Les tarifs et frais bancaires sont l’un des plus importants critères. D’ailleurs, ce sont les premiers éléments de choix qu’il faut absolument considérer. C’est évidemment sur ces points que les différentes enseignes se font concurrence. Ils concernent plus précisément la gestion de compte, les cartes bancaires et les retraits à l’étranger.