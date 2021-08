L’essentiel à savoir sur Hello Bank

Filiale entièrement numérique du groupe BNP Paribas, Hello Banque a vu le jour en 2013. Elle propose des solutions simples et immédiates pour une population connectée à Internet. Le compte courant reste la grande spécialité de la maison, mais d’autres produits sont aussi déployés.

Hello Banque prône la simplicité

Avec un compte courant Hello Banque, le client bénéficie d’un large éventail de services. Il permet entre autres de déposer de l’argent en toute facilité. C’est aussi la solution la plus simple pour réaliser diverses transactions en empruntant de nombreux modes de paiement. Les achats en magasin physique comme le shopping en ligne pourront être réglés grâce à la carte bancaire. La somme est versée au bénéficiaire sans problème et en toute sécurité. Le contrat d’ouverture donne les détails sur les conditions, mais explique surtout le fonctionnement de la banque en ligne BNP Paribas. La sûreté et l’authenticité sont au rendez-vous grâce à l’utilisation d’identifiants de type RIB. Les couples, associations ou entreprises peuvent détenir un compte Hello Bank collectif.

L’ouverture d’un compte courant reste facile

Les démarches d’ouverture de compte sont simplifiées au maximum avec Hello Bank. Cette formalité peut se faire en quelques clics sur un Smartphone ou un PC connecté à Internet. Après l’accès au site, le futur client doit remplir un formulaire. Divers renseignements le concernant sont à fournir. Puis, il faudra remettre quelques justificatifs. Ce sont notamment des documents sur les revenus. L’envoi des pièces se fait par mail. Les papiers devront être scannés ou photographiés avant leur transfert. Puis, la méthode classique c’est-à-dire le courrier postal est également possible. Toutes les étapes d’adhésion à cette banque en ligne française sont gratuites.

De nombreux avantages à la clé

La saisie de « avis hello bank » sur les moteurs de recherche permet voir à quel point la clientèle tire satisfaction de leur prestataire. Le nouvel adhérent jouit d’un cadeau de bienvenue de 80 euros après avoir accompli les formalités pour l’ouverture de compte. D’autres rémunérations du même genre sont courantes chez cette banque online. Les transactions en l’occurrence les virements vers un tiers s’effectuent en ligne et en toute sécurité via un réseau crypté particulièrement fiable. Divers services d’accompagnement et de relevé sont proposés en toute gratuité. La carte de crédit est gracieusement offerte pour tous les abonnés ave un revenu de 1000 euros et plus. Cela dit, les chercheurs d’emploi et les étudiants sont également les bienvenus.

D’autres détails à connaître sur cette banque en ligne

Il n’y a pas beaucoup à dire en ce qui concerne les inconvénients de Hello Banque. Certains abonnés ont juste relevé un amalgame entre BNP Paribas et sa filiale en ligne. Cette confusion arrive surtout lorsque le client a des comptes dans les deux plateformes financières. Puis, toutes les opérations font l’objet de frais. L’utilisation de la carte bancaire dans un autre pays que la France sera par exemple facturée au prix fort. Ce qui reste bien dommage puisque les concurrentes directes d’Hello Bank sont nombreuses à avoir abandonné cette pratique.