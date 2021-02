Micro crédit express : conseils pour avoir de l’argent rapidement

Posted in Banque

Diverses raisons peuvent engendrer un besoin d’argent urgent. Les organismes de prêts proposent diverses solutions pour aider les personnes souhaitant souscrire à un crédit dans les brefs délais. Le virement sur le compte bancaire peut se faire après quelques jours.

Toujours passer par un comparateur de prêts

Le recours à un comparateur de prêts permet de mieux retrouver les offres de financement disponibles. Cet outil propose les adresses où le souscripteur peut obtenir un micro crédit express. Il apporte toutes les informations utiles pour décider en toute connaissance de cause. La personne doit juste renseigner sur la nature de ses besoins d’argent. Il peut s’agir d’un projet, d’une urgence médicale ou autre. Le prêt sans justificatif permet de garder la discrétion totale sur les motifs de l’emprunt. Il faudra aussi indiquer le montant souhaité et remplir tout un questionnaire. Quoi qu’il en soit, un comparateur en ligne donne les éventuels avantages de chaque établissement ainsi que les détails sur les taux d’intérêt. Le TAEG reste l’indice le plus important de tous puisqu’il permet de déterminer le coût réel du crédit.

Souscrire à un micro crédit pour obtenir un virement

Il est possible d’obtenir un micro crédit express en moins de 48 h. Les banques ont leurs propres stratégies. Certains donnent l’accord de principe presque immédiatement. Le virement est fait dans les deux jours qui suivent cette étape. Ce temps est nécessaire aux créanciers pour procéder à quelques vérifications. De toutes les manières, la somme octroyée avoisine les 200 euros. Le remboursement devrait être fait sous 90 jours à partir de du déblocage. Cette offre est salutaire pour ceux qui ont un besoin urgent d’argent. Cela dit, il s’agit aussi de la plus chère de toutes en termes de taux d’intérêt. Le TAEG atteint allègrement les 20 %. Ce pourcentage inclut l’assurance et les divers frais appliqué par la banque. Cette dernière ne se contente pas de faire payer l’ouverture de dossier. D’autres charges pèsent sur le prêt express. Par ailleurs, tout retard entraîne une pénalité. L’idéal serait d’avoir un financement rapidement et dans les meilleures conditions qui soient.

Opter pour un prêt express sans justificatif

De nombreuses institutions bancaires proposent un financement express sans justificatif. L’emprunteur garde le secret sur les motifs de sa souscription. Il peut s’agir d’une urgence, d’un voyage obligatoire ou d’un achat pressant. De toutes les manières, cette offre n’exclut pas la possibilité de demander des preuves de solvabilité. Il faudra toujours fournir des pièces d’identité et divers documents. Plusieurs organismes de prêt en ligne suggèrent des formules à la fois simplifiées et rapides qui pourront réellement aider les emprunteurs dans le besoin ou face à un aléa de la vie. Quoi qu’il en soit, le remboursement devrait se faire selon le contrat avec le créancier. Une certaine forme de souplesse peut être accordée aux profils les plus précaires. Enfin, le crédit renouvelable peut aussi être envisagé dans certaines conditions. Il permet d’obtenir de l’argent immédiatement disponible sur le compte en banque, juste au cas où…