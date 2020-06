Ou voyager en solo avec un crédit sans justificatif ?

Dans Banque

Il n’y a rien de mieux qu’un voyage en solo pour profiter de la vie. De plus, il est possible de financer ce projet avec un crédit sans justificatif. Ce prêt à la consommation a la particularité d’être souple et accessible. Le souscripteur obtient de l’argent assez facilement et il peut le dépenser à sa convenance.

Tour du monde en solo grâce au crédit sans justificatif

Un crédit sans justificatif laisse à l’emprunteur la liberté totale en ce qui concerne l’utilisation de la somme octroyée. Il peut s’en servir pour un voyage autour du monde en solo. Autrefois un privilège réservé aux plus nantis, cette aventure est accessible à tous les budgets, ou presque. Les spécialistes parlent de prévoir 8 000 et 10 000 euros. À ce prix, il est possible de voir les 5 continents de diverses manières. La majorité de cet argent est consacré au billet d’avion et à l’hébergement.

Les déplacements aériens se passent en classe économique, voire sur un vol low-cost. L’astuce consiste à privilégier les destinations les moins touristiques. En Asie par exemple, la Chine, la Corée du Sud et le Japon coûtent relativement cher. En Amérique latine, le prix reste abordable à l’exception du Brésil et de l’Argentine. L’Afrique est peu connue des « tourdumondistes ». D’ailleurs, les pays du continent noir ne sont pas forcément bon marché. Les voyageurs avec sac à dos ne sont pas visés par les opérateurs touristiques africains.

Pour pouvoir profiter de diverses activités pendant le voyage, il va falloir trouver disposer de 15 000 euros. Ce budget peut être couvert par un seul crédit sans justificatif. Il est suffisant pour faire des tours en parapente ou de goûter à de prestigieux plats gastronomiques. Le montant maximal accordé par les organismes de prêt atteint parfois 21 300 euros. Des sites tels que https://www.credit-sans-justificatif.biz/ apporte davantage d’explications concernant ce type d’emprunt.

D’autres destinations à voir avec un prêt à la consommation

Les banques proposent l’offre crédit voyage sans justificatif de dépenses. Le montant ainsi que la durée du périple sont à déterminer en fonction du budget. Des simulateurs en ligne aident à mûrir les idées de destination. La plupart des souscripteurs commencent leur emprunt à 3000 euros. Certains vont jusqu’à 50 000 euros. Le remboursement peut se faire en 7 ans. Cependant, les débiteurs optent généralement pour une durée de 36 mensualités.

En solo, il est préférable de se contenter d’un petit budget. L’aventurier peut partir en Amérique latine. Les pays comme le Nicaragua sont parfaits pour faire de belles découvertes. Il est possible de trouver un hébergement confortable pour quelques dollars. D’ailleurs, le taux de change avantage l’euro. Pour simplifier les choses, le voyageur peut faire cap vers l’Europe de l’Est. À l’instar de la Hongrie, cette partie du vieux continent est appréciée pour un coût de la vie plus abordable.

Pour aller plus loin, le Népal devrait plaire aux amateurs d’authenticité. C’est aussi un bel endroit pour faire du trekking. Encore plus intéressant, le Vietnam se distingue par ses richesses culturelles. Les tarifs sont trois fois moins chers qu’en France. La nuitée dans une chambre d’hôtel classique revient à 10 euros.