Tout savoir sur le fonds d’investissement

Les fonds d’investissement ou fonds de placement sont des organismes de placement collectif dont l’objectif est d’obtenir des contributions d’un nombre variable d’investisseurs (appelés participants) et de gérer le capital qui en résulte dans le but d’obtenir un profit, avec une diversification appropriée du risque. Cette définition, à elle seule, n’est pas trop claire pour expliquer ce qu’est un fonds d’investissement. Pour cette raison, on vous présentera plusieurs concepts nécessaires à sa compréhension.

Un fonds d’investissement est constitué de quatre composantes principales :

Participants

Les participants ou investisseurs sont les personnes qui investissent leur argent. Leur capital est affecté à la fortune commune du fonds et, en contrepartie, ils reçoivent des parts du fonds en proportion de ce qu’ils investissent.

Les fonds sont flexibles, vous pouvez y entrer au moment de leur création ou a posteriori. Vous pouvez également effectuer un retrait total ou partiel à tout moment.

Participations

Les parts sont les parts égales en lesquelles l’actif d’un fonds d’investissement est divisé, ce nombre de parts n’est pas fixe, il dépend de l’achat de parts (souscription) ou de la vente (rachat).

Par conséquent, la valeur des unités varie également. La valeur à un jour donné s’appelle la valeur liquidative du fonds de placement. C’est pourquoi les parts sont des titres négociables, mais elles ne sont habituellement négociées sur aucun marché. En ce sens, c’est la société de gestion elle-même qui vend ou rachète les parts.

Société de gestion

Le fonds est administré et géré par la société de gestion, qui détermine la politique d’investissement à suivre. C’est-à-dire, où le patrimoine du fonds constitué par les cotisations des participants va être investi.

Chaque fonds d’investissement a une seule société de gestion, bien que celle-ci puisse gérer différents fonds. Les gérants perçoivent des commissions de souscription et de rachat ainsi que des commissions de performance, de gestion, de contrôle de la société dépositaire, de comptabilité.

Société dépositaire

Il peut s’agir d’une banque, d’une caisse d’épargne ou d’une société de bourse. Sa fonction est de protéger les actifs du fonds qui peuvent être des actifs ou de l’argent liquide, elle exerce également des fonctions de contrôle sur le gestionnaire, au profit des investisseurs.

